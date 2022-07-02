Son dakika haber... Kayseri'de 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 66 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 66 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. Hürriyet Mahallesi 1551. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan A.Y'nin (66) evine gelen yakınları, yerde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İkamete polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Hürriyet Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Kayseri'de 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.