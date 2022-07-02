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Son dakika haber... Kayseri'de 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haber... Kayseri'de 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 66 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 66 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi 1551. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan A.Y'nin (66) evine gelen yakınları, yerde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İkamete polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hürriyet Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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