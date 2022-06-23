Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

AA - Murat Asil - Güncel
Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu.

Aşağı Mahalle Ören Caddesi'ndeki bağ evine giden İ.V'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İ.V'yi evde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Bağ evine gelen ekipler İ.V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.V'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Murat Asil - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title