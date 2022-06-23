Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu. Aşağı Mahalle Ören Caddesi'ndeki bağ evine giden İ.V'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İ.V'yi evde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Bağ evine gelen ekipler İ.V'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ.V'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Murat Asil - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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