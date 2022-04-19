Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.