Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title