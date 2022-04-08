Son dakika haber... Çanakkale Valisi Aktaş'tan, kaza yapan öğretmeni bulan polislere başarı belgesi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı öğretmeni ormanlık alanda aracıyla kazada yaralanmış halde bulan polis ekiplerine başarı belgesi verdi.

Aktaş, Valilik makamında, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici'yi kabul etti.

Burada, emniyet personeli ile sohbet eden Vali İlhami Aktaş, Çanakkale'nin huzurlu bir şehir olmasında emniyet teşkilatının büyük katkıları olduğunu söyledi.

Teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aktaş, emniyet müdürlüğü personellerine görevlerinde başarılar diledi.

İlhami Aktaş, ziyarette yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı, Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesinde görev yapan felsefe öğretmeni Seher Güllüce'yi ormanlık alanda 30 saat sonra kaza yapmış halde bulan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz, polis memurları Kaan Yılmaz ve İbrahim Çil'i başarı belgesi ile taltif etti.