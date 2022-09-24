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Son dakika haber! Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Son dakika haber! Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, ilçedeki bir işletmeye alınmayan müşterilerle güvenlik görevlileri arasında meydana gelen arbedenin ardından gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, ilçedeki bir işletmeye alınmayan müşterilerle güvenlik görevlileri arasında meydana gelen arbedenin ardından gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaymakam Bakan, yazılı açıklamasında, 8 Eylül'de ilçede bulunan bir işletmede meydana gelen, bugün sosyal medyada paylaşılan olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığını belirtti.

Sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını kaydeden Bakan, "Emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 şahıs yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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