Son dakika haber! Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, ilçedeki bir işletmeye alınmayan müşterilerle güvenlik görevlileri arasında meydana gelen arbedenin ardından gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, ilçedeki bir işletmeye alınmayan müşterilerle güvenlik görevlileri arasında meydana gelen arbedenin ardından gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaymakam Bakan, yazılı açıklamasında, 8 Eylül'de ilçede bulunan bir işletmede meydana gelen, bugün sosyal medyada paylaşılan olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığını belirtti.
Sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığını kaydeden Bakan, "Emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 şahıs yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.