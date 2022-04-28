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Son dakika haber: Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika haber: Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın çıktı

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkındaki yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiyecinin sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Yangın, Bakü, Güncel, Haberler

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