Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde, uyuşturucu temin ve satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, uyuşturucu temin ve satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İstanbul'dan toplu taşıma araçlarıyla Kumluca'ya bağlı Olimpos mevkisine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç ve Araştırma Timi ile Adrasan Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, K.E.B ve Y.M.E yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 10 gram skunk, 500 gram sentetik uyuşturucu, kaçak tütün ve sigara yapım malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Jandarma Kumluca Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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