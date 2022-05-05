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Şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Bişkin (43) idaresindeki 38 ZD 164 plakalı mobilya malzemesi yüklü tır, Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişe çıkışlarda şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tırın altında kalan sürücü Bişkin'in, hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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