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Son dakika haber! Akaryakıtta tabelalar değişti; Motorine indirim geldi

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Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş yurtiçi satış fiyatına yansıtıldı.

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş yurtiçi satış fiyatına yansıtıldı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.75 kuruşluk indirim geldi. Benzin litre fiyatları için ise henüz bir indirim olmadı. İndirimin ardından motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 23.06 liraya, ankara'da 23.17, İzmir'de ise 23.03 liraya geriledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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