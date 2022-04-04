Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 şüpheliden 22'si tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 33 bin 977 uyuşturucu hap, 5 kilo 571 gram esrar, 3 kilo 106 gram eroin, 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 152 zanlıdan 22'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

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