TFF binasına saldırı soruşturmasında şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahı denemek için ateş ettik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı bulunan iki şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler Cüneyt U. ve Oğuzhan G.'nin ilk sorgularında içki içerken silahı denemek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı bulunan iki şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. İki şüpheli cep telefonları ile bilgisayarları incelenirken bir kişinin de arandığı kaydedildi. Şüphelilerin ilk sorguları gerçekleşirken, alkollü oldukları belirlendi.

TFF BİNASINA 5 MERMİ İSABET ETTİ

TFF'nin Riva'da bulunan binasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda camlara 5 mermi isabet ederken, alarma geçen polis olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAHI DEREYE ATARAK KAÇMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüpheliler Cüneyt U. (56) ve Oğuzhan G.(24)'nin olay sırasında alkollü oldukları belirlendi. Şüphelilerin yapılan ilk sorgularında, içki içtiklerini, bu sırada silahı denemek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Olayın ardından çıkan karışıklıktan korktuklarını söyleyen şüphelilerin silahı dereye atarak olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını anlattıkları belirtildi.

18 KEZ POLİSE GELİŞ KAYDI VAR

Polis soruşturması sonucunda gözaltına altında tutulan şüphelilerin uzun yıllardır o bölgede oturdukları ve zaman zaman balıkçılık işiyle uğraştıkları belirlendi. Şüphelilerden Cüneyt U.'nun daha önceden 18 kez polise geliş kaydı olduğu, diğer şüpheli Oğuzhan G.'nin ise 3 geliş kaydı olduğu belirlendi.

EK GÖZETİM SÜRESİ ALINDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye çıkarılması planlanan iki şüpheli için savcılıktan ek gözetim süresi alındı. Şüpheliler bu geceyi de nezarette geçirecek. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar inceleme altına alınırken, evlerinde de arama yapıldığı belirtildi.