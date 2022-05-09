Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

KORGAN, ORDU (AA) - Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ile kızının cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde dün, minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Dürdane Argun ile kızı Hatice Kiraz'ın cenazeleri, Korgan ilçesine getirildi.

Anne ile kızının cenazesi, Karakışla Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Düzyazı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Argun ve Kiraz'ın ailelerinin yanı sıra Korgan Kaymakam Vekili Emrah Akduman, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak ile vatandaşlar katıldı.

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarpmıştı. Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetmiş, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralanmıştı.