Son Dakika! Merkez Bankası: Vergi düzenlemeleri enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacak

Son dakika! Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,5 seviyesine yükseltirken yapılan açıklamada önemli mesajlar yer aldı. Son haftalarda art arda gelen vergilerin işaret edildiği metinde, "Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir." denildi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizinin yüzde 17,5'e çıkarılmasına karar verdiği belirtildi. Karar metninde ise geçen hafta yapılan vergi zamlarının enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağına dikkat çekildi.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Merkez Bankası beklentilerin altında bir şekilde 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti. Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği vurgulanan PPK karar metninde "Açıklamanın devamında ise "Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir." denildi.

VERGİ, KDV VE ÖTV ZAMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. Bunun yanı sıra yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Akaryakıta ise ÖTV zammı geldi.