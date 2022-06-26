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Son dakika: Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika: Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Düzce'de bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde yaşayan Beytullah Şen (40), bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Şen'in, alerjik reaksiyon göstererek solunum sıkıntısı çekmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şen'e ilk müdahalede bulunuldu.

Şen, daha sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Çilimli Esenli Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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