Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız

Son dakika: AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili de konuştu. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti''nin TBMM Grup Toplantısı'nda enflasyon ve ekonomik durum hakkında da açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KRİZLE BOĞUŞURKEN BİZ HEDEFLERİMİZE ULAŞIYORUZ"

Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini ifade eden Erdoğan, "Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz ısrarla Türkiye'nin üretim ve istihdam yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararın ne kadar doğru olduğu her geçen gün anlaşılıyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ENFLASYON TEPETAKLAK OLACAK"

Enflasyon konusunda mesajlar veren Erdoğan, Yüksek enflasyonun ve hayat pahalığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle erimesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023 yılını diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Geçmişte ertelemek zorunda kaldığımız hayallerle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız." ifadelerini kullandı.

"YARIN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Milyon merakla beklediği asgari ücret hakkında konuşan Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Geçtiğimiz Cuma günü TBMM'de kabul edilen 2023 yılı merkezi yönetim yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın sunumuyla başlayan görüşmeler komisyonlarda 36 gün Genel Kurul'da 12 gün boyunca sürdü. Sonuçta yaklaşık 4,4 trilyon lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkemize kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı bütçesinin ilk hazırlık aşamalarından kanunlaşmasına kadar geçen sürede katkısı olan herkesi tebrik ediyorum.

"BİZİM MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZ BAKİDİR"

Genel Kurul'da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında demokratik bir olgunlukla müzakereleri yürüten milletvekillerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu görüşmeler boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2'nci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca kez verilmiş yalanları ve iftiraları sürekli tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına tekrar şahit olduk. Sadece bu tablo bile, kimlerin milletin dertleriyle dertlendiğini kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterlidir.

Bizim milletimize sözümüz bakidir. Eğitimde anaokulundan liseye kadar her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik.

"DÜNYA ÇAPINDA DEV PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Önümüzdeki dönemde değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız. Değerli kardeşlerim, ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 665 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 739 kilometreye çıkardık. Ülkemizi ilk defa hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik.

Enerjide kurulu gücümüzü 3 katından fazla artırarak 103 bin megavatın üzerine çıkardık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü hızla geliştirerek yüzde 65 seviyesine yükselttik. Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğal gazını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini vatandaşlarımıza sunacak yeni keşif ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışacağız.

"SANAYİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Organize sanayi bölgelerindeki işletme sayısını 11 bin seviyesinden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık. Savunma sektörü başta olmak üzere pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı teşvik ederek sanayimizi daha da güçlendireceğiz.

Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin konutu altyapısı çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleriyle milletimizin hizmetine sunduk. Millet bahçeleriyle şehirlerimize yeni hayat alanları kazandırdık. Önümüzdeki dönemde 500 bin konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri kampanyamızla milyonlarca insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı ve iklim değişikliğine karşı ülkemizi hazırlamaya devam edeceğiz.

Tarımda bu sektörün milli hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık. 716 yeni baraj, 615 yeni HES, 299 yeni içme suyu tesisi, 1614 yeni sulama tesisi inşa ettik.Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi desteklemeye ve tarım üretimini artırmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasın Türkiye'yi küresel düzeyde güç ve iddia sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna yürekten inanıyoruz.

BAŞAÖRTÜSÜYLE İLGİLİ ANAYASA TEKLİGİ

Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda meclise bir anayasa teklifi sunduk. CHP'nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içine düşmesin diye anayasa hükmü hale dönüştürdü. Ayrıca bu teklife aile yapımızı küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde de ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle tartma imkanı bulacağız.

Ayrıntılar geliyor...