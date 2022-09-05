Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşların icra takibine yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz

Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi. Vatandaşların icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini söyleyen Erdoğan, "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altı alacakların vergiden düşülmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. 10 milyon dosya ve 5,5 milyton vatandaşımız icra yükünden kurtulacak." dedi.