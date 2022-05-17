Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ (1) - Haberler

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Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
Son dakika! BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ (1)

Edinilen son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde emekli polis, sokak ortasında tartıştığı kadını vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ'nde emekli polis, sokak ortasında tartıştığı kadını vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kadını tabanca ile vurdu. Daha sonra da aynı tabanca ile kendisine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan emekli polis ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananlar gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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