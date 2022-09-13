Son dakika haberi! Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü Beşiktaş'ta bir binanın birinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta bir binanın birinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden ev ve bina sakinleri, binayı boşaltırken kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı.

Yangının çıktığı daireden kalan kardeş iki yaşlı kadın ile onları tahliye eden bir kişi dumandan etkilendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen üç kişiye ayakta müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise müdahale ettiği yangını söndürdü, ardından dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın binada hasar oluşturdu.