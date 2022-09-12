Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında ev ve otomobilde hasar oluştu Güncel Haberler Son dakika haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında ev ve otomobilde hasar oluştu. Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında ev ve otomobilde hasar oluştu. Dörtyol Köyünde Yusuf D'ye ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın evin yan tarafında bulunan 06 AT 6387 plakalı otomobile sıçradı. Yangın, Besni Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ev ve otomobilde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında ev ve otomobilde hasar oluştu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.