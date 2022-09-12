Son Dakika | Adıyaman'da çıkan yangında ev ve otomobilde hasar oluştu
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Son dakika haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında ev ve otomobilde hasar oluştu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında ev ve otomobilde hasar oluştu.
Dörtyol Köyünde Yusuf D'ye ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle yangın evin yan tarafında bulunan 06 AT 6387 plakalı otomobile sıçradı.
Yangın, Besni Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında ev ve otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel