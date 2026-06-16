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Somaliland Bölgesi Başkanı İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüştü

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Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede su, tarım, teknoloji ve güvenlik alanlarında işbirliğini öngören ortak bildiri imzalandı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Abdullahi'nin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Görüşme sonunda işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bildiri imzalandı ve ardından ikili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Somaliland'ı tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Netanyahu, su, tarım, teknoloji, güvenlik ve birçok alanda işbirliği yapacaklarını kaydederek, çiftlikler, hastaneler, işletmeler, teknoloji ve iş yerleri inşa etmek için anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, dün sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da bir araya gelmişti.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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