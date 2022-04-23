Somali'de bombalı saldırı

Saldırı bölgesinde meydana gelen enkazdan görüntüler MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam bir lokantaya düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu, bölgedeki bazı iş yerleri hasar gördü.

AA / Güncel