Somali'de bombalı saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali'de bombalı saldırı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Saldırı bölgesinde meydana gelen enkazdan görüntüler MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam bir lokantaya düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı bölgesinde meydana gelen enkazdan görüntüler MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam bir lokantaya düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu, bölgedeki bazı iş yerleri hasar gördü.

AA / Güncel

Mogadişu, Saldırı, Somali, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title