Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Nakledildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken bir aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde solunum zorluğu yaşandığı tespit edilen bebek için hava ambulansı talep edildi ve bebek Konya'ya nakledildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken bir aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Rahatsızlığı nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirilen bir aylık Atlas Eren Dinç, yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edildi.
Solunum zorluğu çeken Dinç bebek, için hava ambulansı talep edildi.
Dinç bebek, hava ambulansıyla Konya'ya nakledildi.???????