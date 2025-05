SOLOTÜRK'ten İstanbul'un Fethi'nde Nefes Kesen Gösteri

Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT/İSTANBUL, - TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda uçuş gerçekleştirdi. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve çok sayıda kişi katıldı. Gösteri uçuşunda F-16 uçağını SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı gerçekleştirirken, yer ekibinde SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Erhan Aydemir, Üsteğmen Alper Şen ve Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı yer aldı. SOLOTÜRK Ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve Kobra manevrası gibi bir çok akrobatik manevraya imza atan SOLOTÜRK, izleyenlerin nefeslerini kesti. Gösteri sonrasında SOLOTÜRK pilotları kendilerini izlemeye gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

'BU GURUR DUYULACAK BİR ŞEY'

SOLOTÜRK uçuşunu izlemek için Yenikapı Sahili'ne gelen Göktuğ Serdaroğlu, "Bugün 29 Mayıs. Bu gurur duyulacak bir şey. Bunu sadece bizim yapabilmemizde de bayağı gurur verici bir şey. İyiydi bugün. Gurur duyuyorum. Arkadaşımla birlikte geldim ilk defa geldim" dedi

'HERKES ÇOK DUYGULUYDU BUGÜN'

SOLOTÜRK uçuşunu izlemek için gelen Erdem Serdaroğlu, "Bayıldık. Çok gururlandık, çok etkilendik. Hatta çoğu kişiyi gördüm gözleri yaşarmıştı. Yani herkes çok duyguluydu bugün. Muhteşem bir şey" şeklinde ifade etti.

'ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM SOLOTÜRK'E'

SOLOTÜRK uçuşunu izlemek için gelen Yusuf Demirel, "Çok güzel gösterilerdi. Her seferinde çok iyi gösteriler yapıyorlar. Bugün de çok güzeldi, çok beğendik. Çok defa izlemeye geldim. Teknofest Solo Türk'ün gösterilerine çok defa geldim. Görürlerse çok teşekkür ediyorum SOLOTÜRK'e ve bütün pilotlarımıza askerlerimize. Hepsi sağ olsunlar. Buraya gelenler de" dedi.

'KULAKLARIMIZIN PASI SİLİNDİ'

SOLOTÜRK uçuşunu izlemek için gelen Elvan Yıldız, "Bu muhteşemdi bence. Kulaklarımızın pası silindi. Benim bu ilk SOLOTÜRK deneyimimdi. Ön saftaydım. Bence çok güzeldi. Ben hatta zannediyordum ki 2-3 tane F-16 olacak zannediyordum. Çünkü deneme yaparken, biz Üsküdar'daydık. Üsküdar'da 3 taneydi sanırım. 3 deneme sürüşü yapıldı. Daha fazla olsaydı güzel olurdu ama bence yine de çok muhteşemdi" şeklinde konuştu.

'ONLARI İZLEMEK BİZE ÇOK KEYİF VERİYOR'

SOLOTÜRK uçuşunu izlemek için gelen Ahmet Can, "Gerçekten çok hızlı bir uçuştu. Kulaklarımı her yakından geçişlerinde kapattım. Gerçekten çok heyecan verici ve harp okulu isteyen öğrenciler için de bayağı böyle bir iç açıcı gösteriydi. Gerek DJ gösterisi olsun, uçuş pilotlarımız olsun bize çok şey katıyorlar. Her geldiğimizde daha farklı bilgilerle geliyoruz buraya. Onları izlemek bize çok keyif veriyor" dedi.