Solhan Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı - Haberler

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Solhan Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

AA - Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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Solhan Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi törenle açıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi törenle açıldı.

Solhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2021-2022 eğitim öğretim yılında çeşitli kurslarda ortaya çıkarılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti.

Solhan Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen açılış törenine Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Vekili Nihat Ayraç, Arakonak Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Döner, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kurum amirleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çetin, sergide açılan tüm stantları gezerek emek sarf eden kursiyerleri tebrik etti.

Sergide tüm katılımcılara yöresel ayran çorbası (Germ) ikram edildi.

AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel

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