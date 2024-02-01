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Söke'de otomobil-traktör çarpışması: 5 yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke- Didim karayolu Bağarası Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada F.K. kontrolündeki 33 AAB 217 plakalı otomobil ile E.T'nin kullandığı 35 HN 224 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü E.T. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan D.K, F.Ç, S.Ç. ve M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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