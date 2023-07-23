İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin 11 suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadının da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Sokakta kadını öldüresiye döven magandanın 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Maganda tarafından dövülen kadının sağlık durumu iyi

Sokak ortasında kadını dövüp kanlar içinde bırakan magandaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin 11 suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadının da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başlamıştı. Şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirmişti. Polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Konuya ilişkin sosyal medya adresinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şahsın yakalandığını duyurdu. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Ş.D'nin olayda yanında bulunan E. I. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli Ş.D'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi. Dövülen kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.