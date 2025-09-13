Haberler

Sofya'da Avroya Geçiş Kararı Protesto Edildi

Sofya'da Avroya Geçiş Kararı Protesto Edildi
Güncelleme:
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 2026'da avroya geçiş kararı büyük bir protesto ile karşılandı. Avrupa Birliği karşıtı Vızrajdane Partisi tarafından düzenlenen gösteride, katılımcılar hükümetin istifasını talep etti ve ulusal para birimi levayı koruma mesajı verdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, ülkenin 2026 başında avroya geçiş kararı protesto edildi.

Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar "Bulgar Levasını koruyalım", "Avroya hayır", "Hükümet istifasını versin" yazılı dövizler taşıdı.

Vızrajdane lideri Kostadin Kostadinov ile binlerce kişi protesto için Bulgaristan Merkez Bankası önünde bir araya geldi.

???????Gösteride konuşan Kostadinov, ülkenin ulusal para birimi levadan avroya geçiş kararını alan parlamentonun, bu kararın referanduma sunulmasını reddettiğini hatırlatarak hükümetin istifasını talep etti.

Avro Bölgesi'nin çöktüğünü söyleyen Kostadinov, "Mesaj tek: İstifa. Bu hükümetin istifası, Bulgaristan'ı ve Bulgar levasını korumak içindir." diye konuştu.

Kostadinov, "Fransa, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi, teknik olarak iflas etmiş durumda. Almanya'da durgunluk yaşanıyor, İtalya'da ise aynı anda hem durgunluk hem de enflasyon var. Avro Bölgesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri şu anda gözlerimizin önünde çöküyor. Titanik'e biniyoruz." şeklinde konuştu.

18 Eylül'de tekrar protesto düzenleyeceklerini açıklayan Kostadinov, "Protesto, hükümetin düşürülmesi içindir. Hükümet gitmelidir. Bizim söyleyeceğimiz budur ve bu protesto sürecin sadece başlangıcıdır." dedi.

Polis ve jandarma güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, gösteri şehir merkezindeki yürüyüşle sona erdi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
