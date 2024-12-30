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İşte dolandırıcıların en çok kullandığı 4 yöntem

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Türkiye genelinde 'dava ve icra SMS dolandırıcılığı'na dair şikayetler geçen yıla oranla yüzde 3150 oranında artış gösterdi. Dolandırıcılar, resmi kurum adı altında korkutucu mesajlar göndererek mağdur yaratmaya çalışıyorlar.

Türkiye genelinde 'dava ve icra SMS dolandırıcılığı' hakkındaki şikayet verilerini açıklandı. Şikayetvar'ın verilerine göre bu dolandırıcılık yöntemine dair şikayetler geçen yıla oranla yüzde 3 bin 150 artış kaydetti. Şikayetlerin ekim ayında yoğunlaştığı ve bir önceki aya göre de yüzde 864'lük bir artış yaşandığı görüldü.

Platforma gelen şikayetler, dolandırıcıların genellikle hukuk bürosu veya resmi bir kurum adı altında hareket ettiğini gösterdi. Gönderilen mesajlarda 'arabuluculuk dosyanızın son günü' ya da 'icra takibi başlatılacaktır' gibi ifadelerle kişiler korkutuluyor, mesajlarda belirtilen bir telefon numarasını aramaları veya şüpheli bir linke tıklamaları isteniyor.

DOLANDIRICILARIN SIKÇA KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Şikayetvar'dan yapılan açıklamaya göre, elde edilen verilerde dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemler şu şekilde sıralandı:

Sahte hukuki tehditler: Mağdurlara icra takibi başlatılacağı veya dava dosyası açılacağı gibi korkutucu mesajlar gönderiliyor.

Gerçekçi görünümler: Mesajlar resmi bir dilde yazılıyor ve genellikle hukuk bürosu, avukat isimleri gibi detaylar eklenerek güvenilirlik sağlanıyor.

Hedef odaklı numara kullanımı: Belirli telefon numaralarıyla iletişim kurulması istenerek mağdurlar, çözüm yönünde adım atmış gibi görünmeleri için ikna ediliyor.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Platform SMS dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemleri de şöyle açıkladı:

Mesajlara şüpheyle yaklaşın: Resmi kurumlar SMS yoluyla hassas bilgi istemez. Gelen mesajları dikkatle inceleyin. Resmi kurumlara danışın: Durumu kontrol etmek için e-devlet üzerinden veya ilgili kurumlarla doğrudan iletişime geçin.

Dolandırıcı mesajları engelleyin: Operatörünüze şikayet ederek numaraların engellenmesini sağlayın.

Hukuki yardım alın: Maddi kayıplar yaşandıysa, savcılıklara başvurarak yasal süreci başlatın."

Platformdan ayrıca "Çevrenizde farkındalık yaratarak, dolandırıcıların mağduriyet yaratmasının önüne geçilmesine katkıda bulunabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

"BAHİS VE PARA AKLAMA SUÇLARINDAN CEZA ALDIĞIMI İDDİA ETTİLER"

Platforma konuyla ilgili ulaşan şikayetler ise şu şekilde paylaşıldı:

23.12.2024'te "Sn. Davalı, uzlaştırma ve arabuluculuk dosyanız tarafımıza iletilmiştir. Mağdur olmamak için arayınız" şeklinde bir mesaj aldım. E-devlet'te böyle bir kayıt yoktu. UYAP üzerinden kontrol ettim ve şikayetimi ilgili makamlara bildirdim."

"Sn. Davalı evraklarınız tahkim merkezimize ulaşmıştır, mağdur olmamak için arayınız" mesajını aldım. Aradığımda hukuk bürosu olduğunu söyleyip, e-devlet şifresiyle giriş yapmamı ve ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bahis ve para aklama suçlarından ceza aldığımı iddia ettiler."

"23.12.2024'te "Sn. Davalı evraklarınız tahkim merkezimize ulaşmıştır, mağdur olmamak için arayınız" mesajını aldım. Aradığımda yasadışı sitelere giriş gerekçesiyle 92 bin TL ceza ödemem gerektiği söylendi. E-devlet'te böyle bir kayıt yoktu, durumu makamlara ilettim."

"Müvekkil firmamıza ait borcunuzu icra takibi başlatmadan faiz indirimi ile ödeme yapmak için arayınız" mesajı aldım. E-devlet ve UYAP kontrolümde böyle bir kayıt bulunmadı. Şüpheli olduğu için ilgili makamlara şikayet ettim."

İşte dolandırıcıların en çok kullandığı 4 yöntem
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Denetlememi var ki olmasın. Önüne gelene 800 850 li hat satarsanız olacağı bu. Bikmadan usanmadan hat alıyorlar..yok sınır internet yok vs vs. Zaten hiç sorgulayan yok ki! Türktelekom alt yapısını kullanan daha ucuza internet satabilen bir memleketten çok bir şey beklemek yalan olur. Sayın Bakan çıkar boş boş konuşup. %87 enflasyonu %40 indirir. Her yerden bizi soyup devlete vergi gelsin diy3 hareket eder. 200 tl nin kdv si mi 500 tl nin stopaj, kdv, vs vergilerimi? Ne EKONOMİ ekibimiz var!!

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