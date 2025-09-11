Slovakya Başbakanı Fico'dan Yeni Yaptırımlara Şartlı Destek

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği (AB), iklim hedeflerini otomobil üreticileri ve ağır sanayinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirecek öneriler sunana kadar Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini desteklemeyeceklerini bildirdi.

Fico, başkent Bratislava'da bir araya geldiği AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Fico, AB Komisyonu, sadece Slovakya'da değil, otomobil üreticileri ve ağır sanayinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, gerçekçi iklim hedefleri içeren öneriler sunana kadar Rusya'ya başka bir yaptırım paketini desteklemeyeceklerini söyledi.

Fico, Avrupa'daki elektrik fiyatları konusunda gerçekçi öneri sunulmadığı durumda da hiçbir yaptırım paketini onaylamayacaklarını dile getirdi.

AB'nin Ukrayna'daki savaşa harcadığı enerjiyi barış çabaları için sarf etmesi gerektiğini ifade eden Fico, "Rusya'nın savaşa yönelik yaklaşımını değiştirmek için kaç tane yaptırım paketi geçirmeliyiz? İlki işe yaramadı, 18'incisi de öyle." diye konuştu.

Costa ise Slovakya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha güçlü bir nitelik kazanacağı haberini duyduğunda sevindiğini, iki ülke arasındaki yeni atmosferi sıcak şekilde karşıladığını belirtti.

AB'nin barış ve refah projesi olduğunu kaydeden Costa, Fico'ya, farklı görüşler arasında birlik ve uzlaşmaya katkıda bulunmak için gösterdiği kişisel çabadan dolayı teşekkür etti.

Costa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Ukrayna'nın ötesinde, AB'nin ekonomik güvenliği üzerinde de büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyerek Slovakya'ya enerji tedarikinin güvenliğinin, AB için de bir öncelik olduğunu vurguladı.