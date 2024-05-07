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Siverek'te traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında, traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak kazaların önüne geçilmesi amaçlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında, kazaların önüne geçilmesi amacıyla traktör sürücüleri uyarılarak reflektör dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca Siverek-Viranşehir kara yolundaki uygulama noktasında sürücülerin belgeleri kontrol edilerek trafik kurallarına uymaları istendi.

Tarım sezonunun başlamasıyla traktörlerin karıştığı kazaların azaltılması ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla "reflektör tak, görünür ol" kampanyası kapsamında sürücülere alınması gereken önlemler konularında bilgi verildi.

Jandarma trafik ekiplerince yapılan bilgilendirmelerin ardından traktörlere bağlı römorklara reflektör takıldı.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve İlçe Jandarma Komutanı Orçun Binay'ın da katıldığı uygulamada sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Çiftçi Nurettin Demir, takılan reflektörlerin karayolunda gece seyreden römorkları görünür hale getirdiğini ve kaza riskini azalttığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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