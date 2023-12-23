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Siverek'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.D. ve S.D. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haliliye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan F.D. (48) ve S.D'nin (48) yaralandığı olay nedeniyle mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Şanlıurfa Olay Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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