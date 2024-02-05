Siverek Öğrencileri Depremde Kitap Gönderdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri depremin yıl dönümünde Adıyaman'a kitap gönderdi.

Depremin yıldönümünde Adıyaman'da bulunan Mevlana Orta okulu öğrencileri ve idarecilerine birer mektup yazan öğrenciler, depremde yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Erol Bakan adına kurulan kütüphaneye kitap desteğinde bulundular. Okul müdürü Ferit Çiftçi, Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulunu kendilerine kardeş okul olarak seçtiklerini ifade ederek, şöyle dedi

"6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından, Adıyaman'da bulunan Mevlana Ortaokulunu kardeş okul seçtik. Öğrenci ve idarecilerimiz birer mektup yazdı, daha sonra Adıyman'da deremde hayatını kaybeden Türkçe öğretmenimiz adına kurulan kütüphaneye kitap desteği vermeye karar verdik. Çok sayıda kitap toplandı. Kitapları ve öğrencilerimizin yazdığı mektupları götürüp okulumuza teslim edeceğiz. Siverek'ten Adıyaman'a öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte gönül köprüsü kurmak istedik."