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Siverek Öğrencileri Depremde Kitap Gönderdi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri, depremin yıl dönümünde Adıyaman'a kitap gönderdi. Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulu öğrencileri ve idarecilerine mektup yazan öğrenciler, depremde hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Erol Bakan adına kurulan kütüphaneye kitap desteği sağladı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri depremin yıl dönümünde Adıyaman'a kitap gönderdi.

Depremin yıldönümünde Adıyaman'da bulunan Mevlana Orta okulu öğrencileri ve idarecilerine birer mektup yazan öğrenciler, depremde yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Erol Bakan adına kurulan kütüphaneye kitap desteğinde bulundular. Okul müdürü Ferit Çiftçi, Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulunu kendilerine kardeş okul olarak seçtiklerini ifade ederek, şöyle dedi

"6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından, Adıyaman'da bulunan Mevlana Ortaokulunu kardeş okul seçtik. Öğrenci ve idarecilerimiz birer mektup yazdı, daha sonra Adıyman'da deremde hayatını kaybeden Türkçe öğretmenimiz adına kurulan kütüphaneye kitap desteği vermeye karar verdik. Çok sayıda kitap toplandı. Kitapları ve öğrencilerimizin yazdığı mektupları götürüp okulumuza teslim edeceğiz. Siverek'ten Adıyaman'a öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte gönül köprüsü kurmak istedik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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