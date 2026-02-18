Haberler

Sivas Ticaret Borsasından Suşehri Tarım Lisesine burs ve malzeme desteği

Sivas Ticaret Borsası, Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne burs ve ekipman desteği sağladı. Borsa, tarım sektörüne yönelik mesleki eğitimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında, tarım meslek liselerinin altyapısının güçlendirilmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinde kullanmaları amacıyla temin edilen 130 tulum, 130 çizme, galoş eldiven ve muayene eldivenlerinden oluşan ekipmanları okul müdürü Murat Doğruyol'a teslim etti.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkati çeken Karakaya, "Bizler inanıyoruz ki güçlü bir tarım sektörü ancak iyi eğitim almış, sahayı bilen, teknolojiyi takip eden ve üretimin her aşamasına hakim gençlerle mümkündür. Bugün teslim ettiğimiz ekipmanlar sadece birer malzeme değil, gençlerimizin mesleki yolculuğunda güvenle atacakları adımların birer teminatıdır." ifadesini kullandı.

Karakaya, burs desteği sağladıkları 6 öğrencinin, yarının başarılı ziraat teknikerleri, işletmecileri ve üreticileri olarak şehre ve ülkeye değer katacaklarına yürekten inandıklarını belirtti.

Gençlerin hayallerine dokunmanın ve onların eğitimlerine katkı sağlamanın büyük bir kazanç olduğunu aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da sıkça ifade ettiği gibi güçlü ekonomi, güçlü eğitimle mümkündür. Bizler de bu anlayışla gençlerimizin yanında olmayı, onların eğitimine katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sivas Ticaret Borsası olarak üretimin merkezinde yer alan eğitimi desteklemeye, gençlerimizin yanında olmaya ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz."

