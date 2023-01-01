Yeni yılın ilk kazasından sürücü yara almadan kurtuldu

Sivas'ta yeni yılın ilk dakikalarında buzlanma nedeniyle meydana gelen kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, yılın en şanslı insanı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Cengizhan Işık idaresindeki 58 ADT 601 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu otogar mevkisinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje yakın bir noktada durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Cengizhan Işık, "Kaza nasıl oldu anlamadım. Yer buzdu durduramadım, olanlar oldu. İşte gördüğünüz gibi yılın en şanslı insanı olarak kayıtlara geçtim herhalde. Yeni yıla böyle girmeyi düşünmüyordum. Çıkıp evimize gidecektik, nasipte bu varmış" dedi.