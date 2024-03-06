Sivas'ta Tır ile Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.
Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 58 BR 466 plakalı tır, Sivas- Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında H.S'nin kullandığı 60 BD 219 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan K.S. ve M.S. yaralandı.
Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.