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Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

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Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte Sibirya soğuklarının da etkisini gösterdiği İmranlı ilçesinde Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 30 dereceyi gösterdiği ilçede hayat durdu.

Sivas'ta Şubat ayında etkisini gösteren soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde sıfırın altında 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı, ilçelerde daha düşük değerlere ulaştı.

Sivas'ta Sibirya Soğukları: Türkiye'nin En Soğuk İlçesinde Hayat Durdu

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİNDE HAYAT DURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri İmranlı ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30,6 derece ölçüldüğü ilçede hayat durma noktasına geldi.

Sivas'ta Sibirya Soğukları: Türkiye'nin En Soğuk İlçesinde Hayat Durdu

KIZILIRMAK BUZ TUTTU

İmranlı ilçesinden doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın da yüzeyi buz tuttu. Gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk, günün ilk ışıkları ile yerini kara bıraktı.

Sivas'ta Sibirya Soğukları: Türkiye'nin En Soğuk İlçesinde Hayat Durdu

"HER SENE TÜRKİYE REKORU KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İlçede yaşayan Fuat Ünal, "Dün gece sıfırın altında 30 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olduk. Görüyorsunuz Kızılırmak bile dondu. Her sene Türkiye rekoru kırmaya devam ediyoruz" dedi.

Sivas'ta Sibirya Soğukları: Türkiye'nin En Soğuk İlçesinde Hayat Durdu

Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
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