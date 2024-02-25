Sivas'ta Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önce sahipsiz köpeğe, ardından bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

S.C. (63) yönetimindeki 51 HD 404 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kömürkaya köyü kavşağında önce sahipsiz köpeğe, ardından bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. (55), G.C. (61) ve D.C. (65) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bu arada otomobilin çarptığı sahipsiz köpeğin de öldüğü belirlendi.