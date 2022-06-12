Sivas'ta otomobil devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Haberler

Sivas'ta otomobil devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.A. (23) yönetimindeki 66 SC 092 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan F.G. (26) ve H.A. (29) yaralandı.
Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan M.A. ile F.G. Sivas'a sevk edildi.
AA / Serhat Zafer - Güncel