Sivas'ta Kartpostallık Görüntüler: Bahar Beklerken Kış Yaşandı

Sivas baharı beklerken kışı yaşadı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte adeta lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etraf beyaza bürüdü. Kent meydanında bulunan tarihi eserler karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.