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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 109 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 109 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 109 köy yolu, kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresi ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

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