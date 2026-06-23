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Sivas'ta hasat döneminde biçerdöverler denetlenecek

Sivas'ta hasat döneminde biçerdöverler denetlenecek
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Sivas Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, hasat döneminde dane kayıplarını önlemek için biçerdöver denetimlerinin yoğunlaştırılacağını, yüzde 2'nin üzerinde kayba neden olanlara para cezası uygulanacağını açıkladı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, hasat döneminde dane kayıplarının önlenmesi amacıyla biçerdöver denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüleceğini belirtti.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, dane ve sap kaybının milli bir kayıp olduğuna dikkati çekerek, hasat sezonu boyunca 46 teknik personelin görev yapacağını ifade etti.

Denetimler sırasında operatör belgesi bulunmayan veya yüzde 2'nin üzerinde dane kaybına neden olacak şekilde hasat yaptığı tespit edilen biçerdöver sahipleri ve operatörleri hakkında yasal işlem uygulanacağını vurgulayan İnan, Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda emre aykırı davrananlara 3 bin 705 lira, kimlik bildirmeyenlere ise 1764 lira idari para cezası uygulanacağını aktardı.

Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin hasat döneminde yapılan hatalar nedeniyle toprağa karışmasına izin vermeyeceklerini belirten İnan, "Dane kaybı yalnızca çiftçimizin değil, ülke ekonomimizin de kaybıdır. Bu nedenle biçerdöver operatörlerinin gerekli ayarları yaparak hasadı tekniğine uygun şekilde gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Yangın riskine karşı alınması gereken tedbirlere de değinen İnan, biçerdöverlerin bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, egzoz, elektrik tesisatı ve yakıt sistemlerinin kontrol edilmesi, makinelerde 6 kilogramlık çalışır durumda en az iki yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini belirtti.

İnan, yangına hassas dönemlerde biçme ve balyalama esnasında su tankeri bulunmasının zorunlu olduğunu, gerekli tedbirler alınmadan faaliyetlerin yürütülmemesi gerektiğini kaydetti.

Hasat döneminde üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği bulunan sözleşmeler yapmaları gerektiğini belirten İnan, Valilik tebliği ve uygulama talimatına aykırı hareket eden veya yüzde 2'nin üzerinde dane kaybına neden olan operatörlerin en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesini istedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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