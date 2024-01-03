Sivas'ta Dağda Kaza: Ayağı Kırılan Kişi Hastaneye Ulaştırıldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde avlanmak için dağa çıkan bir kişi, ayağını kırarak yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılan kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde, jandarma ve AFAD ekipleri, avlanmak için gittiği dağda ayağı kırılan kişiyi hastaneye ulaştırdı.
İlçeye bağlı Gökçeharman köyünde avlanmak için araziye çıkan V.Y. (47) dengesini kaybederek düştü.
Sağ ayağı kırılan V.Y, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
V.Y, bölgeye giden ekiplerce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı.