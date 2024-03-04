Sivas'ta Anaokulu Öğrencilerine Yangın ve Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik yangın ve arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Suşehri Belediyesi itfaiye amirliği ekipleri Emine Birler Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik yangın ve arama kurtarma eğitimi verdi.

İtfaiye amiri Yalçın Kırılmaz, çocukların bilinçlenmesi açısından bu eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Her şeyin başının eğitim olduğunu belirten Kırılmaz, "Çocuklarımızın da bu bilgileri evlerinde aileleriyle paylaşmasının daha güzel olacağını düşünüyoruz." dedi.