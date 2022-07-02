Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

Burada Alevi derneklerinin semah gösterisinin ardından olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, 29 yıl önce hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri olan Madımak'ın 29. yılında yine buradayız. Bu ve benzeri katliamların tamamı, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır ve asla zaman aşımına uğrayamaz. Evet biz gerçek anlamda adaleti sağlayıncaya kadar, bu ülkede Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, inananı, inanmayanı, kadını, erkeği kim varsa, 'Bugün adalet sağlandı' deyinceye kadar bu davayı devam ettireceğiz."

Konuşmanın ardından anma programı sona erdi.

Notlar

Anma programı için kentte güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle yaklaşık 1700 polis görev yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah, araç trafiğine kapatıldı.

Yürüyüşün başlangıç noktası Seyrantepe Mahallesi'nden Bilim ve Kültür Merkezine kadar olan güzergahtaki bazı noktalarda arama yapıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı. Aileler, eski Madımak Oteli girişi kapısı önüne karanfil bıraktı.