Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başlıyor

Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü, bir hafta boyunca kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, "manda ve himaye" fikrinin reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta tarihi kongre temsili canlandırılacak.

"Kurtuluş Savaşı'nın ateşi yakılmış ve önemli kararlar alınmış"

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AA muhabirine, 4 Eylül 1919'da Meclis-i Mebusan'ın Anadolu'ya geçen ve kurtuluş ateşini yakan ecdadın, büyüklerin, milletvekillerinin Sivas'ta buluştuklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlayan destanın Anadolu'nun çok önemli merkezlerine yayıldığına dikkati çeken Güler, şunları dile getirdi:

"Amasya Tamimi'nin yayımlanması, daha sonra Erzurum kongrelerinin gerçekleştirilmesi, devamında ise 4 Eylül 1919'da Sivas'a Atatürk'ün ulaşması ve burada kongreyi toplaması... Burada çok uzun müzakereler yapılıyor. O dönemde Meclis-i Mebusan'ın Anadolu'ya geçen 41 milletvekili, burada çok uzun müzakereler yapıyor ve önemli kararlar alıyor. 'Manda ve himaye kabul edilemez, vatan bir bütündür ve asla parçalanamaz.' sloganı ve bu kararlarla beraber Kurtuluş Savaşı'nın ateşi yakılmış ve önemli kararlar alınmış. Ülkemizin bağımsızlığa kavuşması ve kurtuluşa ermesiyle bu hedefe ulaşılmıştır."

Güler, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinliklerinin Sivas'ta dolu dolu kutlanacağını vurguladı.

Geçen yıl da önemli etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Güler, şunları kaydetti:

"Toplam bir hafta sürecek bir etkinliği, hemşehrilerimizle, Sivaslı kardeşlerimizle tekrar yaşayacağız. Geçen yıl da çok önemli kutlamalar yaptık. Bunu da aynen devam ettireceğiz. Birkaç önemli sanatçımız var, onları burada ağırlayacağız. Devlet Halk Dansları Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önemli sanatçıları burada etkinlikler düzenleyecek. 4 Eylül günü de inşallah TBMM Başkanı'mızı veya TBMM Başkanvekili'mizi burada ağırlayacağız. Bugünü gençlerimize, çocuklarımıza dolu dolu anlatacağız. Aynı zamanda 4 Eylül Sivas Kongresi'nin, günümüzde 'Türkiye Yüzyılı' misyonunda ne anlama geldiğini de göstermiş ve anlatmış olacağız."

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri

7 gün sürecek etkinliklerin ilki 1 Eylül Pazartesi günü Görme Engelliler Futsal Turnuvası ile başlayacak.

Aynı gün Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişilik halay gösterisi, Kongre Müzesi etkinlik alanında akşam geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi ile Yudum konseri düzenlenecek.

Etkinliklerin ikinci gününde Sivas Kongresi'ne destek veren delegelerin kabirleri ziyaret edilecek. Ardından Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsili canlandırması yapılacak.

Karaağaç Köprüsü'nden başlayacak yürüyüş, Atatürk Kongre Müzesi önünde son bulacak. Etkinlikler, geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi, Cumhuriyet dönemi kıyafet defilesi ve Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı konseri ile devam edecek.

Etkinliklerin üçüncü gününde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Türkiye Şampiyonası yapılacak. Ardından Atatürk Kongre Müzesi'nde sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Kutlama etkinliklerinin dördüncü gününde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Ardından Kongre Müzesi ziyaret edilecek ve Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması yapılacak.

4 Eylül Stadyumu otopark alanında Sivas 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Osman Seçilmiş Parkı alanında SOLOTÜRK gösteri yapacak.

Etkinlikler, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kortej yürüyüşü, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı, geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterileri, Serkan Kaya konseri ve havai fişek gösterisi ile devam edecek.

Kutlama etkinliklerinin beşinci gününde Atatürk Kongre Müzesi etkinlik alanında Fatma Turgut konseri düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında 6 Eylül'de Taha Akgül Spor Salonu'nda 4 Eylül Kongre Kupası Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. Aynı gün Atatürk Kongre Müzesi etkinlik alanında Çağdaş Türk Ozanlar Konseri icra edilecek.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri, 7 Eylül'de düzenlenecek doğa yürüyüşü, 4 Eylül Kupası Satranç Turnuvası ve klasik otomobil fuarı ile son bulacak.