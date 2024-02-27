Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda akademik başarıyı artırmak için toplantı yapıldı.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, okul müdürleri ve öğretmenler ile ilçedeki akademik başarıyı artırmak için alınması gereken tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Gül, "Hedefimiz, okullarımızda var olan başarı seviyesini 2023-2024 eğitim öğretim yılında daha da artırmaktır." dedi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Serhat Duman ve Mehmet Ali Uysal da katıldı.