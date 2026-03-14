Sivas Devlet Hastanesine alınan yeni MR cihazı teslim edildi

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Devlet Hastanesi'ne kazandırılan yeni MR cihazının teslim alındığını ve kısa süre içinde hizmete gireceğini açıkladı. Yeni cihaz, hastanenin görüntüleme kapasitesini artırarak tanı hizmetlerine daha hızlı erişim imkanı sunacak.

Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Devlet Hastanesine alınan yeni MR cihazının teslim edildiğini bildirdi.

Aksu, yaptığı açıklamada, Sivas'ın sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında hastaneye kazandırılan cihazın kurulum sürecinin ardından kısa süre içerisinde hizmete vermeye başlayacağını belirtti.

Yeni MR cihazının devreye girmesiyle hastanenin görüntüleme kapasitesinin artması, randevu sürelerinin kısalması ve vatandaşların tanı hizmetlerine daha hızlı erişebilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Aksu, "Sivas sağlık alanındaki yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. Şehre kazandırılan bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. MR cihazının alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
