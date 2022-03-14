Sivas Belediye Başkanı Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlerle buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan doktorlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir salonda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdür Vekili Rüstem Hasbek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, Numune Hastanesi Başhekimi Kenan Kaygusuz, Devlet Hastanesi Başhekimi Mesut Acıöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan ile doktorlar katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.

Sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede özveriyle görev yaptıklarını belirten Bilgin, "Hastaların tutan eli ve gören gözü olarak varlığınızla bizlere güven verdiniz. Siz değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimizde geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ise programı düzenleyen Bilgin'e teşekkür etti.

Doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Ataseven, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze doktorlar vatanının, milletinin, vatandaşının yanında olmuş, ülkenin en zor zamanlarında hizmet etmekten geri durmamıştır. 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadele ne ise 11 Mart 2020 yılında Türkiye'de görülen ilk Kovid-19 vakasından bugüne kadar verilen mücadele aynıdır. Doktorlar aynı azim, aynı kararlılıkla milletinin ve devletinin yanında olmuştur. Emeklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."