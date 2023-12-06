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Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etmiyor

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Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in yasallığını kabul etmediğini söyledi. Dodik, dava süreci kapsamında açıklamalarda bulundu ve RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini öne sürdü.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in yasallığını asla kabul etmediklerini söyledi.

Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında devam eden dava süreci kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Bosna Hersek Mahkemesi binasına geldi.

Ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik, dava süreci kapsamında yapılması planlanan duruşmanın ertelenmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Dodik, "Davanın Saraybosna'dan RS'nin en büyük kenti Banja Luka'daki mahkemeye taşınmasını talep ettik ancak kabul edilmedi. Temyiz için 3 günümüz olduğu söylendi. Bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'in yasallığını asla kabul etmiyoruz. " dedi.

Dodik, ayrılıkçı söylemlerini sürdürerek RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini öne sürerek "Hakkımda yürütülen kesinlikle siyasi bir süreçtir. Duruşma başlayamadı çünkü ekibim davanın Banja Luka'ya taşınması noktasında kararlı." diye konuştu.

Yüksek Temsilci ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi için hakaret içerikli kelimeler kullanan Dodik, "RS, Bosna Hersek'i anayasal düzende kabul ediyor. Schmidt'i asla. Eğer bizi zorlamaya devam ederlerse Bosna Hersek'ten çıkacağız. Schmidt gibi birinin bir kararla mahkeme sürecini başlatması dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun yasal süreç olduğunu düşünen varsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Dodik'i destekleyen RS temsilcileri ve bazı dernek üyeleri mahkeme binası önünde toplandı.

Öte yandan, Dodik hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

RS Ulusal Meclisi (NSRS), haziranda Yüksek Temsilci'nin kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Yüksek Temsilci Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı. Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Dodik ve RS Resmi Gazete Müdürü Milos Lukic hakkında OHR kararlarına saygı duymadıkları gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve kabul edilen iddianame kapsamında Dodik 16 Ekim'de ilk duruşmasına çıkmıştı.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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