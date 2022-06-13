Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı - Haberler

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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Haziran kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 130 paket kaçak sigara, 216 litre kaçak akaryakıt, 20 cep telefonu, 483 kutu tıbbi ilaç, bin 735 emtia malzemesi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Habur Sınır Kapısı Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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